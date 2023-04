RETROKLÕPS | „Sa olid ikka kuum poiss!“ Vaata, milline nägi välja 18-aastane Kristjan Jõekalda

Praeguseks üle 3000 meeldimise teeninud postituse alla on jäetud mitmeid kiitvaid ja positiivseid kommentaare. „Kuule Jõekalda, sa olid ikka kuum poiss!“ kirjutas üks jägija. „Hea hurmur,“ kommenteeris teine.

Jõekalda käis veebruaris Kroonika saatesarjas „Kas tunned mind?“ . Möödunud septembris 51-aastaseks saanud telemeest tabas vähem kui nädal pärast sünnipäeva infarkt. Küsimusele, kas ta on oma nüüdse elukorraldusega rahul ja kas tervis paraneb, vastas Jõekalda: „Minu uus elukorraldus ei ole väga erinev sellest, kuidas ma enne elasin. Ma ei olnud spordimees, ma ei olnud suur saunamees ja ma ei pidutsenud ööd läbi. Nendele kolmele asjale on tõmmatud nüüd kriips peale, kaasa arvatud suitsetamisele.“

„Mul on vanainimeste karbikene, kus sees on iga päeva tabletid. Nende võtmine kindlatel kellaaegadel on väga keeruline. Pole hullu, saame hakkama, elame edasi ja ei virise,“ jäi Jõekalda positiivseks.