Vana arm ei roosteta? Brigitte Susanne Hunt ekspeikast: tal on alati minu südames eriline koht

„Ma kirjutan temast ka raamatus hästi palju, ta on äge. Roniga me proovisime, meil ei õnnestunud koos olla, aga meil oli ilus ja väärikas armastus. Tema suudlus teise naisega oli üks asi, mille pärast me lahku läksime, aga seal taga oli palju muid põhjuseid ka,“ rääkis Brigitte Susanne.

„Me läksime Roniga lahku tegelikult väga õigel ajal. See plaaster kisti minu pealt aga ära hästi kiirelt – läksime ju lahku päevapealt. Aga tal on alati minu südames eriline koht. Et koos oldud aeg sai läbi, ei tähenda seda, et mälestus sellest muutuks koledamaks. Roniga me oleme siiani head sõbrad. Minu eluteel on olnud mehi, kes kas tulevad ja teevad mind lihtsalt katki või aitavad mul paraneda. Ron aitas paraneda.“