Venemaalt Eestisse pagenud lavastaja Julia Aug käis tihti Jaan Krossi haual: palusin, et ta ei pahandaks

Venemaalt Eestisse pagenud Julia Aug andis Kroonikale pikema usutluse, kus tunnistas, et käis tihti Jaan Krossi haual. „Ma ei ole seda kuskil rääkinud, aga... (Muheleb.) Kõik see aeg, kui tegime proove ja töötasin „Keisri hullu“ kallal, käisin Jaan Krossi haual. Teate, maailma eri paikades on omad sümbolid, kus käiakse ja soovitakse endale edu, kas eksamiks või mõneks muuks ettevõtmiseks. Näiteks Moskvas metroopeatuses Revolutsiooni väljak hõõrutakse pronkskoera nina, Brüsselis näpitakse poisi teate küll mida. (Naerab.) Mina käisin üsna tihti Krossi haual: silitasin kaasa võetud raamatut ja rääkisin temaga. Palusin, et ta ei pahandaks, et muutsin lavastuses mõned kohad ära. Tegin seda kõike suurest armastusest. Loodan, Jaan, et mõistad mind!“ tõdes Aug.