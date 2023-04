FOTOD | Näpud püsti ja otse õhku! Bedwettersi ja Ollie kontsert tõi Kultuurikatlasse täismaja

Ollie rääkis märtsikuus Kroonikale antud intervjuus, et fänne ja heitereid (vihkajaid – toim.) on Eesti Laul ikka juurde toonud. „See on esimene kord, kui mu nimi on niimoodi avalikkuse ette paisatud. Aga ausalt öeldes, mitte midagi ei ole muutunud. Teen ikka samu asju, mida varemgi. Kuna suure osa ajast veedan stuudios, ei ole seda, et käin pidevalt avalikult ringi ja siis kõik vahivad, nagu ma oleks neile võlgu midagi. (Naerab.) Mõni inimene tunneb ikka ära ja see on tore. Eks ma jäin ka enne Eesti Laulu inimestele silma, nii et erilist muutust pole selles osas. Kõige suurem muutus on võib-olla see, et nüüd paljud kirjutavad mulle ja ma püüan vastata nii palju, kui vähegi suudan.“