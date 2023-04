Esimest korda Eestis viibiv maailmakuulus näitleja John Malkovich: siin on intelligentset publikut

Intervjuu John Malkovichiga salvestas „Ringvaate“ reporter Hannes Hermaküla, kes meenutas intervjuus seda, kuidas ta elas 90ndatel põgenikuna Tulsa linnas Oklahoma osariigis ja sõnas, et tollal ei teadnud keegi Ameerikas midagi Eestist. Seejärel uuris Hermaküla, kui palju teadis Malkovich noorena Eestist. „Mitte eriti palju. Sellest ei teaks eriti midagi,“ lausus ta ja lisas, et kuigi ta reisib vahetpidamata ringi, pole ta kunagi varem Eestis käinud.

„Ameerika on suur riik. Ja minu arust polegi nii ebatavaline, et üldiselt ei teata seal kuigi palju ülejäänud maailmast. Aga ma usun, et interneti tulekuga on see mingil määral muutunud, sest nüüd on palju lihtsam millegi kohta otsida ja mõne paiga kohta vähemasti pisut õppida,“ leidis ta.