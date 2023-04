Triin Luhats vaevleb siiani koroona järelsümptomitega: eks see häirib mind ikka

Luhats tõdes, et ta on õppinud enda jaoks nüüd toitu lahti mõtestama teistmoodi. „Esiteks kuulan ma tugevalt oma keha, sest keha annab selle signaali väga selgelt, mida tal vaja on. Me sööme muidu ikkagi selle maitsemeelega, et nüüd tahaks veel, sest isutab. Aga sind ei isuta mitte niivõrd see, mida su keha tahab vaid see, mis su peas on,“ selgitas teleprodutsent.