Tants on toonud Gerli ja Martin Parmase suhtesse tuliseid vaidlusi: me vestlused lähevad vahel väga kuumaks

Tantsusaates teineteist leidnud Gerli ja Martin tantsivad tänini ning samasuguse kirega tegelevad selle valdkonnaga nende tütred Amanda Rebeca ja Camilla Miranda. Emotsionaalseid debatte tulevat Parmaste peres ette tihti. „Kui sa asjadest hoolid, armastad, olgu see tants, muusika, laste edu koolis, mis iganes – kui oled hingega asja kallal ja see on sinu missioon, on loogiline, et see tekitab ka emotsioone,“ räägib Martin.

Gerlil olevat argumenteerides komme tuua näiteid eri vaatenurkade alt, intrigeerida ja pinget luua. „Me vestlused lähevad vahel väga kuumaks. Ja siis tuleb Camilla ja küsib, kas me kakleme. Me mõlemad vaatame naeratava näoga, et ei, me lihtsalt räägime. Aga toon, millega me oleme kõnelenud, on olnud väga kirglik,“ lausub Gerli.

Tantsuhooajal on neil hommikust õhtuni jututeemaks tantsimisega seotu: kuhu on vaja lennata või kellel oleks tarvis uut kleiti. Iga päev käiakse jalutamas ning arutatakse plaanid ja logistika läbi. Vahel on Gerli ka pidurit tõmmanud, eriti siis, kui tal endal on kontsertide- ja etendusterikas aeg.

„Martin räägib palju ja kõva häälega. Mõnikord läheb mul mõte rändama, sest kuulen öeldut kuuendat korda. On ette tulnud, et olen resoluutselt öelnud, et mina lähen tantsumaailmast välja, mulle aitab, siis aga küllalt ruttu tunnen ise ennast väljajäetuna – et minule ei räägita mitte kui midagi – ja hakkan ise uurima, kuidas täna trennis läks. Vaikselt ujub kõik jälle tagasi, vana armastus ei roosteta,“ naerab Gerli.

