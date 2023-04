Merit Männiste nende laulu ümber tekkinud skandaalist: mis järgnes pärast - see oli uskumatu!

Siiski pidi Merit tunnistama, et saates saadud tagasiside läks talle hinge. „Loomulikult läheb korda. Samas, inimesi on nii palju erinevaid, arvamusi on nii palju erinevaid. Kõigile ei saagi meeldida. Mis järgnes pärast, kuidas rahvas meid vastu võttis ja kui palju toetavaid kirju me saime, see oli uskumatu! Me olime niivõrd liigutatud,“ avaldas Merit saates „Stuudio“.

Samuti mainiti kohtunike poolt, et on arusaadav, et õe ja venna duetti on ebamugav laulda. Meriti sõnul nii aga ei ole: „Ma olen väga tänulik, et ma saan just oma vennakesega lava jagada. Ma arvan, et võib-olla ongi parem, et ma jään seda temaga koos laulma, sest rahvas on meid nii hästi vastu võtnud. Sellisena tuleb see emotsioon kõige paremini esile.“