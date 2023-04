Lauljanna tunnistas, et tänavusele Eesti Laulule kandideerides oli tal tegelikult kaks võistluslugu, millest ka teine oleks tema arvates väga hea laul olnud. „Kui te teate väga võimsalt lauljat Eestis, siis helistage mulle,“ tegi ta üleskutse. „Ei tahaks küll seda laulu prügikasti visata,“ ütles ta. Laulu „Bridges“ kasuks otsustas Alika just sellepärast, et lugu sündis siirast emotsioonist.