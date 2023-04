Sten-Erik Jantsoni abikaasa Daana Suun-Jantson abielulahutusest: kahetsusväärne olukord, aga tänaseks olen lastega oma elus edasi liikunud

Märtsi lõpu seisuga ongi Daana soetanud endale kolmetoalise elamise mõne aasta eest ehitatud korterelamusse Tallinna külje all, kuhu plaanib lähiajal kolida koos kahe pojaga, kes nägid ilmavalgust abielust Sten-Erikuga. Daanat aitas seejuures siiski ka Sten-Erik, tänu kellele sai korteri sissemaks tasutud ja kes käendas Daana võetud laenu.

Kui veel mõne kuu eest olid nii Sten-Erik kui ka Daana mõlemad oma Facebooki kontol ära märkinud ka selle, et on teineteisega abielus, siis nüüd on info nende suhtestaatuse kohta nende kontodelt kadunud.

Daana kinnitab abielulahutust. „Kahetsusväärne olukord, aga tänaseks olen lastega oma elus edasi liikunud. Palun, et meie privaatsust austataks,“ sõnab ta. Sten-Erik kinnitab samuti abielulahutust ja sõnab, et see on ka juba jõustunud.

Hiljem selgus, et Jantsonite abielulahutuse taga on Sten-Eriku kõrvalsuhe 36-aastase modelli Elina Kovalenkoga. Eelmise aasta 14. aprillil sündis Daana ja Sten-Eriku perre teine poeg, aga juba septembris nägi ilmavalgust ka Sten-Eriku ja Elina Kovalenko laps. Kadrioru majja, kus Daana viimaseid päevi veel koos Sten-Eriku ja lastega elab, on kolinud ka juba Elina – Stenile majas kuuluvasse teise, kõrvalasuvasse korterisse.