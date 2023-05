Merlyn Uusküla-Hein oma abikaasast: oleme kindlasti see paar, kes räägib oma asjad lahti, mitte ei pauguta uksi

Intervjuus Kroonikale avaldab Merlyn, kuidas on abikaasa Marko tema elu paremaks muutnud. Lauljanna sõnul viib hea suhe inimese arengusse. „Areng tähendab muidugi aeg-ajalt ka nurkade mahalihvimist. Kindlasti on suhtes oluline ausus ja see, et inimesed räägivad omavahel. Isegi kui on tüli, tuleb rääkida, sest see on konstruktiivne lähenemine. Vahel viib kokkupõrge suhet edasi, sest midagi sai selgemaks ja läks uuele tasandile. Vaikuses istumine või uste paugutamine väsitab ära ja lõpuks minnakse lahku. Suhte alus on hea ja avatud suhtlus ja oskus rääkida ka ebameeldivatest asjadest või sellest, mida inimene päriselt tahab või tunneb,“ sõnab ta.

„Meie suhe on mind väga palju arendanud inimesena ja andnud väärtuslikke peegeldusi. Mida aeg edasi, seda sügavamaks need asjad lähevad. Oleme kindlasti see paar, kes räägib oma asjad lahti, mitte ei pauguta uksi. Õnneks pole me kumbki pika vihaga ja asjad saavad lahti räägitud üsna kiiresti,“ leiab Merlyn veel.

Veel mõlgutab lauljatar mõtteid selles osas, miks paljud inimesed on otsustanud jääda üksikuks, sest tõmbavad ligi inimesi, kes ei võta vastutust või petavad ning mõlgutab mõtteid selles osas, milles peitub hea suhte saladus. „Ma arvan, et kui on korduvaid mustreid, siis tasub uurida enda peredünaamikat. Võib välja tulla, et põhjus on üldse kusagil eespool, miks tõmbame ligi ainult halbu suhteid. Ei ole harv näide, kus näiteks vägivaldseid suhteid ligi tõmbav naine on enda perekonnas juba kolmas või neljas naine, kelle programm on kannatamine ja ta polegi muud mustrit oma elus näinud. Sealt see kõik tuleb,“ ütleb ta.

„Iga inimese ülesanne on võtta iseenda elu eest ise vastutus ja mitte teisi süüdistada enda hädades. Mis siis, et emal või vanaemal oli pahasti - sinul saab olla paremini. See on otsus. Sellise mustri saab lõpetada. Punkt! See kõik nõuab aga tahet ja soovi endasse vaadata, mis vahel võib olla valus ja ebameeldiv, aga kindlasti on sellest suur kasu,“ on Merlyn kindel.

