IMELISED FOTOD | „Dramaatiliseks efektiks ei jäetud sentimeetritki kasutamata!“ Lavakostüümis särav Alika tegi Liverpoolis esimese proovi

Alika astus teisipäeval proovilavale esimesena kohaliku aja järgi kell 10.30. Eurovisioni kodulehel olevas ametlikus blogis kirjutatakse, et Alikal on võimas hääl. Ent ühtlasi märgitakse, et laul „Bridges“ nõuab lauljalt päris suurt pingutust. „Teame seda tänu kõigile neile luhtunud proovidele duši all / autos lauldes viimaste kuude jooksul,“ visatakse blogis nalja.