INTERVJUU | Avalikkuse eest varjul olnud retrostaar Estin: Gunnar Loho on ainuke mees, keda ma hea sõnaga ei meenuta

Jaanuaris oma 50. sünnipäeva tähistanud Estin astub viimast korda lavale Pärnu Vallikäärus juunikuisel Grillfesti kontserdil, mis kannab nime „Viimane lumi“ - see tuleneb Estini omaaegsest hitist „Esimene lumi“. Väidetavalt saab seal näha koguni lund, sest kohale on tellitud kaks lumekahurit. Tulemas on tõeline 90ndate aastate nostalgiamürgel – Estini soojendusesinejaks on DJ Märt Rannamäe, koos Estiniga astuvad lavale tantsutrupp Lancy ja Erik Hoveri, kellega lauljatar esines Hovery Covery`s. Erikülalisena lisab kuuma kontserdi idee autor Kairit Tuhkanen, kes võitis omal ajal tuntust lauluga „Äike päike“.