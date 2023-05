Andrus Vaarik oma näitlejaametist: mind on tabanud suurim õnn, mis inimesele võib osaks saada

Kroonikale antud intervjuus tunnistab Andrus Vaarik, et ei julge unistada. „Elu on niigi läinud tuhandetes kordades paremini, kui ma iial oleks osanud arvata. Mis need minu unistused loevad! Mul juba lapseeas polnud muid unistusi kui näitlejaks saamine. Madal enesehinnang on selle põhjuseks. Ega ma endal mingeid muid andeid, eeldusi ka ei leidnud. Ma ütlen, olen talupoegade poeg. Eks me kiita tahame saada ja oma tunnustusvajaduse näiteringis ma rahuldasin,“ räägib näitleja. „Mind on tabanud suurim õnn, mis inimesele võib osaks saada. Mul õnnestus oma ainsast hobist elukutse teha ja see ei olnud Nõukogude ajal sugugi iseenesestmõistetav, vaid loteriivõit. Praegu on see küll täiesti igapäevane,“ tõdeb ta.