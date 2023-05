Gerda Kordemets Jüri Vlassovi elulooraamatust: seal on paljugi, mis kombekamale inimesele võib taluvuse piiri peal olla

Hiljuti jõudis müügilettidele Gerda Kordemetsa (62) sulest ilmunud laulja, näitleja ja ühe Kuldse Trio põhiliikme Jüri Vlassovi (75) elulooraamat „Nagu võilill tuules“. Kordemets kohtus Vlassoviga tema loo kirja panemiseks kahe aasta jooksul lausa 32 korda. „Kui alustasime, kavandasin hoopis teistsugust raamatut. Oleksin tahtnud seda kirjutada nagu ilukirjandust. Aga mingil hetkel sain aru, et Jüri jutustamislaad on nii haarav, tema kõne nii isikupärane, et ei tohi seda lõhkuda,“ avas Kordemets raamatu kirjutamise tausta.