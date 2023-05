REPORTAAŽ | Måneskini etteaste võttis põlved nõrgaks: õhus oli flirti, kadedust ja eufooriat!

Külastasin Arenat tegelikult eile kaks korda. Hommikul käisime vaatamas, kas ansamblil on ka nii pööraseid fänne, kes veedaksid öö uste ees ja tuli välja, et jah, on küll. Soomest pärit Maria telkis areena ees viie teise sõbraga lausa kaks ööd, et kontserdi päeval, esimesena ustest sisse pääseda. Kusjuures, see tal ka õnnestus, ta oli piletikontrollis esimene, sai esiritta ning loo „Kool kids“ ajal jõudis ka lavale.