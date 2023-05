Henry Laksi poliitikust minia meenutab: surmapäeva hommikul kohtus ta veel oma poegadega

„Veel sama päeva hommikul kohtus Henry kohvikus oma poegadega, et tähistada Joonase sünnipäeva (Joonasel oli sünnipäev 6. mail, seda tähistati kohvikus 10. mail - toim.). Kingiks tõi ta Joonasele ilusa tumesinise triiksärgi ja surus tugevalt kätt. See jäi nende viimaseks kohtumiseks,“ meenutab Zuzu.

Kuna suhtleme Zuzuga päev enne Henry matuseid ja vaid ligi nädal pärast traagilist sündmust, siis on tema hääl arusaadavalt rusutud. Paludes tal siiski ehk midagi äiapapa kohta veel lisada, elavneb Zuzu veidi ja ütleb: „Üks mu enda lemmiklugusid temalt on „Ilmaratas“, mida ta perekondlikel üritustel esitas. Tihti minu palvel. See sai ju 2019. aastal võetud ka laulupeo repertuaari ja me käisime kogu perega seda seal uhkelt kuulamas. See kõlas seal väga hästi...“