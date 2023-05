Andres Mähar oma minevikust: mul on siiani selliseid perioode, kus ma endale ei tundu täie aruga

Kroonikale antud intervjuus räägib Mähar, millal oli tema elus periood, mida ta enam hästi meenutada ei taha, aga kui see meenub, ajab see teda naerma. „Nooruses on igasugust jama olnud, aga see kõik on ju väetis mu tulevikule ja olevikule. Samas igasugune kirevus ja seiklus hajub ajapikku ära ega paelu väga enam. Sellest kasvatakse välja. Ega seda, mis olnud, ei pea hukka mõistma ega heaks kiitma või andma hinnangut, kui tore või õudne oli – kõik kuidagi tasandub aja jooksul. Mul on selliseid perioode kohati siianigi, kus ma endale ei tundu täie aruga. Igasugu ealised iseärasused toimivad ka minu puhul, aga püüan elada hetkes,“ avaldab näitleja.