Marilyn Kerro meenutab peretüli: mõistsin, et olin end aastaid alla surunud

Ka Mecca äri löödi lahku. Marilyn leiab, et see kõik pidigi nii minema, kuna lumepall oli juba palju varem veerema läinud. „Muidugi ei tahtnud ma teadlikult tülli minna, aga kui sündis kolmas laps, siis läks kõik kuidagi numeroloogiliselt paika, sest ka ma ise olen peres kolmas laps. Mõistsin, et olin end aastaid alla surunud ning kõigi meele järele olemine ja kõigega tingimusteta leppimine pole okei,“ ütles Marilyn.