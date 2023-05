Nexuse-Janne paljastab, miks ta Eesti tolmu jalgelt pühkis

Miks oled nii kauaks USAsse jäänud? „Abiellusin ja elan seal, kus on mu abikaasa Brian Dalton. Kui ma USAsse läksin, polnud mul plaani sinna jääda. Pigem on saatus sellised kaardid ette mänginud. Tähistasime just kolmandat pulma-aastapäeva. Olen leidnud enda kõrvale õige inimese. Tegeleme abikaasaga Bahamal Airbnb-äriga: hoolitsen maja eest, vastan külaliste sõnumitele jne. Kindlasti soovin tulevikus ka lapsi. Tunnen, et olen selleks eluetapiks valmis.“