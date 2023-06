Populaarse telesarja „Seks ja linn“ fännidel on põhjust rõõmustada. Legendaarse seriaali järjes „And Just Like That“, kus siiani on kaasa teinud vaid kolm sarjast tuntud naist, saab täienduse. Kui seni pole uusversioonis originaalnäitlejatest kaasa löönud vaid Kim Cattrall, siis nüüd on see muutumas - ta naaseb oma legendaarsesse Samantha Jonesi rolli.