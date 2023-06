Mihkel Tiks plaanib ukrainlannast abikaasale erilist sünnipäevakinki

Küsimusele, kas Marina poolt on mingisuguseid traditsioone või harjumusi, millega leppimiseks vajab Mihkel siiani aega, vastas Tiks: „Linnalapsena kardab Marina nii madusid kui ka putukaid. Aga maakodu putukavabaks muuta pole kerge. Aeg-ajalt tekitab tuppa tunginud sääsk või ämblik paraja paanika ning mul tuleb puulõhkumine sinnapaika jätta, et tormata majja nii abikaasa kui ka satika elu päästma. Samuti käib meil võitlus putukate eluruumi pärast, see tähendab õueaias niidetud ala suuruse üle. See üllatas mind juba Krimmis, et slaavlaste meelest jaguneb loodus „kasulikuks“, milleks on koduloomad, ilutaimed ja söödavad viljad, neid siis armastatakse ja hoitakse, ning „kahjulikuks“, mis tuleb püüda ära hävitada.“