Perebänd, mis sündis tänu laste lauluvõistlusele: Märten ja Merit Männiste avavad perega ühiselt musitseerimise tausta

„Märten laulis ning isa saatis teda kitarril ja mina viiulil. Märten oli siis kuuene. Perebänd sündis suuresti tänu laste lauluvõistlustele, kus me Märteniga isa juhendamisel osalesime. Ju me jäime inimestele silma, hakkasid tulema esinemiskutsed ja nii me perebänd alguse saigi. Oleme siiani aktiivsed ja tunneme bändi tegemisest suurt rõõmu,“ räägib Merit. „Tihti esinen ka Märteniga kahekesi. Näiteks on väga populaarsed koolikontserdid. Külastame toredaid koole erinevates Eestimaa paikades ja viime õpilastele muusikalist külakosti.“

Lauljate sõnul tuleb suvi neile väga sündmusterohke. „Puhata küll ei saa, aga minu jaoks on kõik see, mis on igapäevasest rutiinsest elust väljas, tegelikult puhkus. See, et lähen õhtul jalgpallitrenni, on minu jaoks täielik puhkus. Seal saan ennast füüsiliselt välja elada, kui on olnud emotsionaalselt raske päev,“ lausub Märten.