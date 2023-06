Ei olegi elukohta vahetamas? William ja Kate enda väikest maja suure häärberi vastu ei vaheta

Alles hiljuti levisid uudised, et prints William ja printsess Kate sooviksid oma kolme lapsega kolida oma praegusest Adelaide Cottage'i kodust suuremasse Royal Lodge'i, kuid ei saa seda teha, kuna seal elab Williami onu prints Andrew. Nüüd on selgunud, et Walesi prints ja printsess enam kolimismõtteid ei mõlguta.