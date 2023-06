Toomas Edur meenutab, kuidas algas suhe Alena Shkatulaga: avastasime, et meie mõttemaailm on sarnane

Toomas räägib intervjuus, kuidas tema ja Alena suhe tärkas balletiproovis. „Alenaga pidime tegema „Sureva luige“ proovi ühe gala jaoks Soomes, kui ta tuli nuttes, et oi, ma ei tea, mida teha – et mul on peres nii halb olukord, me läheme mehega lahku ja ilmselt ma sõidan üldse Hiinasse ära. Ta oli kümme aastat ühe tantsijaga abielus, aga see sai siis läbi,“ meenutab endine balletisolist Edur. „Mäletan, et ütlesin, et minu elu on ka sarnases olukorras. Samas mõtlesin ka selle peale, et kui maailmatasemel tantsija, Estonia priimabaleriin Alena Shkatula läheb ära, ei ole mul kedagi asemele võtta – kuidas ma repertuaariga ilma temata jätkan?“ räägib Toomas enam kui viis aastat tagasi aset leidnud sündmustest.