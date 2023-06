KLÕPS | „Nii armas pilt!“ Mihkel Raud seikleb lastega USAs

Mihkel kinnitas 2021. aasta novembris, et tema teed Ameerikas elava abikaasa Liinaga on nüüd lõplikult lahku läinud. „Otsustasime juba mõnda aega tagasi, et meie edasised suhted on sõbralikud lapsevanemate omad. Saame tõesti omavahel hästi läbi.“ Mihkel lisab, et mingit draamat ei ole siin mõtet otsida: „Nagu ütles John Lennon: elu on see, mis tuleb siis, kui ­ sul on teised plaanid.“