Marju Länik meenutab laulupeol osalemist: hinges olid tohutud liigutavad emotsioonid

„Ilmatu pikk rongkäik loosungite, lippude ja erinevate laulupeosümbolitega liikus puhkpilliorkestri saatel mööda Narva maanteed Tallinna Lauluväljakule, nagu on see praeguseni. Oleksime justkui kandnud rahvariideid, aga pead ei anna, sest lapsel oli muudki meelde jätta ja vaadata. Põhiline oli see, et ära ei kaoks ega eksiks nii suures rahvamurrus.“

Veel kirjeldab Länik, et laulukaare all oli koos hiigelühiskoor. „Kindlasti laulsime üheskoos Mihkel Lüdigi „Koitu“ ja Gustav Ernesaksa „Mu isamaa on minu arm“, maestro ise oli dirigeerimas. Need laulud on mul sellest ajast alates pealuu sees. Oli uskumatu peomöll, ennenägematud rahvamassid ja hinges tohutud liigutavad emotsioonid, mis kaasa sain. Kontserdi lõpus loobiti dirigente õhku ja neile pandi pärjad kaela. Kui laulupeotuli tornis kustus, olid vist kõigi silmis liigutuspisarad. Kõige olulisem ongi tunne, mis on sisse jäänud – ma osalesin sellel uhkel peol, kus rahvas oli ühtne, ja laulsin seal kogu oma lapsesüdamega kogedes midagi kirjeldamatult võimast ja unustamatult ilusat. Ma olin seal, mul oli see kordumatu võimalus!“ ütleb Marju Länik.