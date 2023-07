FOTOD | Ardo Kaljuvee tähistas abikaasaga tähtsat sündmust: aitäh, et oled minuga nii palju mälestusi loonud!

„Aitäh, et oled minuga nii palju mälestusi loonud! Oled olnud vägagi vastupidav reisikaaslane kõigil neil kohati hullumeelsetel seiklustel. Kannatanud välja kõik minu pikad tööpäevad ja oodanud alati heatujuliselt mind koju,“ kirjutas Ardo ja tänas oma abikaasat sotsiaalmeediasse tehtud postituses.

Ardo ja Nele, kes armastavad reisida ja külastada maailma kõige paradiislikumaid paiku, elavad ka Eestis kui muinasjutus – nende uus kodu on linna lähedal männimetsas, millest meri on jalutuskäigu kaugusel. „Nele on selle ajaga saanud tõeliseks profiks asjade kokku- ja lahtipakkimises,“ rääkis Ardo Kroonikale.