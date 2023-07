Supermodell Karmen Pedaru stripiklubist välja viskamisest: noorena vist jõin liialt palju

Küsimusele, kas Karmenit on kunagi ööklubist välja visatud, vastas supermodell jaatavalt: „Noorena vist liialt palju jõin ja ei käitunud normaalselt. Vist tantsisin seal laua peal, ma ei tea, mis ma seal veel tegin. See oli välismaal. Minu arust Londonis. See oli veel stripiklubi,“ ütles Pedaru.

Kas Karmen on kunagi mõne kuulsusega suudelnud? „Kusjuures jah, aga ma ei ütle, kellega,“ vastas Pedaru, et tegemist oli rahvusvahelise kuulsusega. „Naisterahvas ka!“ lisas supermodell.

Küsimusele, kas Karmen on ennast kunagi guugeldanud, vastas ta jaatavalt. „Ma olen ennast guugeldanud ainult seetõttu, et inimestele lihtsalt mingit pilti näidata,“ selgitas Karmen ja lisas, et kõige rohkem on ta teistele näidanud fotosessiooni, kus poseeris koos maoga. „Ma ei teadnudki, et see madu seal pildistamisel oli. See klient ei öelnud mulle, kuni mul oli meik ja juuksed valmis – nad lihtsalt ei julgenudki öelda. Võib-olla oleksin ei öelnud sellele tööle, aga sain sellest hiljem teada. See madu oli pildistamise lõpuks nii stressis sellest välgust ja muutus hästi kangeks. Mingi hetk ei saanud madu kontrollida ja madu tahtis mind kägistama hakata,“ meenutas Karmen aastatetagust fotosessiooni.

Karmen käis hiljuti Kroonika podcastis, kus rääkis avameelselt abielust, kaugsuhtest ja pidžaamade loomisest. Karmen tunnistas, et väga raske on leida kaaslast, kes sind hästi tundma paneb ja naerma ajab - just selline mees on Dener Jaanimaa. Käsipalli trennis käinud supermodell rääkis, et vaatab pea kõiki Deneri mänge. „Seda on juhtunud nii keset pildistamist kui ka lennujaamades. Vaid loetud mängud on jäänud vaatamata. Kuna ma mängisin ka ise käsipalli, siis saame hiljem mängu Facetimes mängu läbi rääkida.“

Sama palju tuge pakub Dener Karmenile - just tema soovitas, et viimane võiks hakata luksuslikke pidžaamasid disainima.