Skandaal ja rünnak jätkub! Brigitte Susanne Hunt leidis endisele mänedžerile asenduse

Skandaal sisuloojate vahel on jälgijaid hoidnud kikivarvul. Täna on nii BSH, Mallukas, Marjen kui ka Kristina oma Instagrami storydes sõna võtnud ja tüli edasi arendanud. Brigitte lausus ühes viimases storys, et nüüd on kõik kaardid välja käidud ja kõigi mained kahju saanud. „Me ei suhtle enam kunagi.“