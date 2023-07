Konteinerkodu nimel kohtusse pöördumist kaaluvad „Naabrist parema“ noored ootavad praegu vastust

Möödunud nädal kulges saates „Naabrist parem“ teisele kohale jäänud Sportlaste võistkonna jaoks tormiliselt. Tiimi liikmed Cathy ja Marten rääkisid sotsiaalmeedias, et nad on proovinud konteinerkodu osta juba juuni keskpaigast saati, aga suuliste kokkulepete tõttu ei ole müügitehing edasi liikunud. Pärast Kroonika artikli avaldamist kaks päeva tagasi on Cathy ja Marten produktsioonifirmale uue pakkumise teinud.