Poliitikud Hendrik Terras ja Maria Pihlak oma suhtest: Maria energiat ja sära kutsun ma haldjatolmuks

Paar on juba teadnud üksteist mõningat aega: „Esimest korda kohtusime tegelikult 18 aastat tagasi Saaremaal Tika talus, kus olime koos ratsalaagris,“ ütleb Terras. Noorte armastus sai alguse sõprusest ja nüüd on nad lahutamatud.

Mõlemal on ühine arusaam, et headuse eest ei pea maksma, vaid tuleb kõigile jagada. Paar täiendab üksteist igas mõttes, neid ühendab ka missioonitunne. Terras ja Pihlak soovib panustada end ümbritsevasse keskkonda ja inimestele head teha.

Hendrik Terras ja Maria Pihlak valmistuvad kokku kolima. Maria ütleb, et neil on palju ühiseid unistusi ja tulevikuplaane, aga palju olulisem olevat see, et neil mõlemal on ka palju eraldiseisvaid unistusi.