Räppar Genka oma nooruspõlvest: näpud said suurema osa paugust, jalahaav oli rohkem rikošeti tulemus

Ennekõike räppar Genkana tuntud Henry avastas räpis ja hiphopis enda jaoks 1990. aastate alguses võimaluse, aimamata vähimalgi määral, et need Eestis kord niivõrd populaarseks osutuvad.

Henry avastas endale hiphopi ja räpi, kui ta otsis mingisugust muusikalist väljundit. Talle meeldis väga sõnu riimida ja siis hakkas ta märkmikusse luuletusi kirjutama. Viimase tõuke räppimiseks sai ta aastal 1994, kui käis esimest korda Ameerika Ühendriikides. Reisi ajal tundis ta, et hiphop on tema jaoks: „Kuna mulle meeldis riimida, räppimiseks ei pidanud laulma ja kõik see oli minu jaoks ka piisavalt rebel.“

90ndatel oli Henryl, nii endal kui ka perekondlikult, raske periood: „Kui teised olid juba ülikoolis või käisid tööl, siis mina käisin ringi nendega, kes tööl ei käinud ja… (muheleb) toimus igasuguseid pahandusi.“

Räppar on minevikus teinud asju, mille üle ta ei ole uhke. Ta tõstis tänavatel teisi rahast välja: „Tõstetud sai ka – see oli tavaline asi,“ ütles Henry. „Kui ülikooli sisse sain, see lõppes.“

Kunagi ammu tulistati räppari pihta ühes tänavakonfliktis, kuid arstid ei leidnud kuuli ta seest üles. „Öises Balti jaamas oli meil üks tänavakonflikt, mis päädis sellega, et teine pool kasutas relva. Sellistes olukordades enam ei meenugi, millest konflikt algas ja milles õigupoolest probleem oli. Sellega läks õnneks nii, et kõik jäid ellu, haavad on paranenud ja kõik ununenud,“ ütles Henry Kroonikale.