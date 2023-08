Reet Linna loodab, et Antti ja Ivo lepivad ikka ära: kahju on, mõlemad on põhimõttelised

Läinud nädala lõpus selgus jahmatav tõsiasi, et 35 aastat koos kontserte andnud Ivo Linna (74) ja Antti Kammiste (56) ühine lavategevus on ootamatult lõppenud. Otsuse koostöö päevapealt lõpetada langetas Ivo Linna ja andis sellest Kammistele teada sõnumi teel. „Meie koostöö on lõppenud. Tühista kõik esinemised. Ära võta ühendust,“ kirjutas Linna Kammistele.

Seda hämmastavam on, et kolleegid, kes on aastakümneid õlg õla kõrval publikut rõõmustades kokku kasvanud ja teavad teineteise nõrku kohti, päevapealt laiali läksid. Kuna mõlema poole kommentaarid olid napid, keerutas nii pikaaegse koosluse lagunemine paratamatult üles kõikvõimalikke oletusi tüli põhjuste kohta. Kroonikani on jõudnud vihjeid küll vastastikusest solvumisest emma-kumma kontrollimatu märkuse peale, küll ägedamast sõnavahetusest või tülist ebaõiglaselt jaotunud esinemishonorari pärast. Ükski neist oletustest ei vasta aga tõele.

Kroonika võttis ühendust nii Ivo kui ka Anttiga.

„Meie koostöö lõpetas Antti Kammiste teatud käitumine, mida oli täiesti võimatu aktsepteerida,“ tõdes Ivo. Oletuse võimalikust vägivaldsest intsidendist Ivo Linnaga Kammiste kummutab. „Ei, vägivaldseks asi ei läinud. Ei läinud. Ta on… kuidagi nii pirtsakaks muutunud oma vanusega – et las see asi olla,“ kommenteerib Antti Kammiste.

„Mõlemad on põhimõttelised ja kui lugeda nende varasemaid kommentaare, siis mõlemalt poolt on tulnud juhtunule üsna jonnakad vastused,“ leiab Reet. „Loodame, et nad lepivad Ivoga ükskord ikka ära.“