Ines Karu-Salo oma multimiljonärist isast: tal on oma nägemus ja mul oma – erinev missioon elus, mis meid motiveerib

Ines Karu-Salo isa on edukas ettevõtja ja ärimees Armin Karu. Võiks arvata, et tuntud miljonärist ettevõtja Armin Karu tütrena on ta sündinud, hõbelusikas suus, ent Ines ütleb hoopis, et ei kasvanud üles luksuses, vaid on saavutanud edu kannatlikkuse ja järjekindla tööga.