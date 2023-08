Pakendikeskus viskab taas nalja: Jan Uuspõllu ereda leegiga põlenud lühike romanss vorbiti reklaamiks

Selle nädala kolmapäeval avaldas näitleja Jan Uuspõld meediale läkitatud teates, et tema ja Brigita Antoni võimsa leegiga põlenud suhe on läbi. „See, mis meid maikuus tabas, oli armumine. Tänaseks olen aru saanud, et minu enam kui kümne aasta jooksul suure töö tulemusena üles ehitatud armastus on endiselt seal, kus on minu laps ja pere,“ seisis Jani pöördumises. „Oleme teineteisele tänulikud koosveedetud hetkede eest ja soovime vastastikku ainult head,“ tõdes näitleja veel.