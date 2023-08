Kolmapäeval saatis Jan Uuspõld meediasse teate, et tema värske suhe salongiomaniku Brigita Antoniga on läbi saanud ja ta süda asub seal, kus on tema abikaasa ning laps. Kuna teade oli ühepoolne, avab Brigita Anton pikas intervjuus talle vägagi ootamatu lahkumineku põhjuseid ja tagamaid.