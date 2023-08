Amanda Hermiine Künnapas avaldas, mida ta ostis oma esimese palga eest

Amanda on piisavalt pillava elustiiliga. „Raha võiks mul paremini käes püsida. Mulle meeldib väljas süüa, elu nautida, kingitusi teha ja lilli kinkida. Minu meelest on ilus žest teha inimestele kingitusi ja viia teatris näitlejatele lilli - see on midagi ilmselget.“