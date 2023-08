Juss Haasma tagasilöökidest: see võib olla raske ja see ongi raske

Küsimusele, kuidas Haasma võitleb elus ette tulevate tagasilöökidega, vastab ta: „Valu, ebaõiglust, kõike negatiivset, raskusi, mis su elus on olnud või on, tuleb õppida indikeerima õigesse kohta – treeningusse, poksikotti, joogasse, pillimängu, ükskõik, mis see siis on, millega sa tegeled. See võib olla raske ja see ongi raske, omade tagasilöökidega, aga tehtav – see on power ja nii sa kasvad.“