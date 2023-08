KAUNID FOTOD | Gerli ja Martin Parmas tähistasid 17 aastat kooselu

Gerli ja Martini kihlumisest on möödas kümme aastat. „See tundus ideaalne koht ja aeg. Oleme kogu aeg mõelnud abiellumisele ja eriti just sel aastal,“ sõnas Martin mullu novembrikuus Kroonikale. „Iga kord, kui reisisime kaunites kohtades, viimati näiteks Nizzas, mõtlesime: äkki siin? Kohe tekkisid küsimused: kuidas me seda korraldame, mismoodi pere ja külalised sinna saavad,“ meenutab Gerli. Nüüd aga saatis saatus ise täiusliku võimaluse kooselu ametlikuks teha. Paraku ei teadnud abiellumismõtetes paar kõikvõimalike ettevalmistuste keskel, et seaduse järgi tuleb sooviavaldus sisse viia 30 päeva varem.