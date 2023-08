Aarne Valmis Onu Bella elu kujutavast etendusest: lavastuses on metsikult faktivigu – üks ajab teist taga

Paljud toonased võtmepersoonid, kes 1990. aastate alguses Onu Bella artistikarjääri juures seisid ja seda edendasid, kannavad lavastuses oma pärisnimesid. Nii astuvad lavale näitlejate esituses näiteks Vahur Kersna ja omaaegne Onu Bella mänedžer Aarne Valmis, keda kujutatakse kui uue aja kapitalisti, kelle eesmärk oli esinejatele minimaalselt maksta ja ise rikastuda.

Valmist kujutatakse lavastuses üdini negatiivsena. Kroonikale antud intervjuus räägib ta, et läks lavastust vaatama kahetise tundega ning leiab, et kõik asjaolud, mis lavastuses on kujutatud, ei vasta täielikult tõele. „Selles mõttes oleks võinud lavastaja minult mõnda asja küsida. Lisaks on lavastuses metsikult faktivigu – üks ajab teist taga. Ma ei ole elus näiteks kunagi suitsetanud, aga etenduses teen suitsu,“ sõnab Onu Bella kauaaegne mänedžer.

Tema hinnangul esineb lavastuses veel faktivigu. „Kui tegelasi vaadelda, siis… kui üks osatäitja ei ütleks etenduses korduvalt, et tegemist on Vahur Kersnaga, siis Vahur Kersnat ma seal ära ei tunneks. Ta on seal nagu üks jobu ajakirjanik, kes ei saa üldse aru, mida ta teeb,“ lausub Valmis muheledes. „Minu arvates on Vahur Kersna saanud ikkagi terve oma elu aru sellest, mida teeb – ta liikus ka 1990. aastatel oma agendas, kui Bella vaataja šokeerimiseks ekraanile tõi. Tükis on ta nagu heatahtlik jobu ajakirjanik. No ei olnud ta ei siis ega ole ka täna selline,“ tõdeb Valmis.

„Ja Meelis Mälgand, kes hakkas Bellat süntesaatoril saatma, on ääretult meeldiv inimene, aga etenduses on ta nagu kõnetakistusega jobu. Miks teda sellisena on kujutatud? Mida see annab?“ on Valmis segaduses.

„Mina ei saa lavastaja eest valikuid teha ja tundub, et teda huvitaski ainult Onu Bella, aga Igor Maasik artistinime taga ei huvitanud üldse. Ega seegi, miks Bella üldse hakkas sellist muusikat tegema, kuidas ta seda tegi ja miks lõpetas. Lavastajal oli oma versioon, miks see lõppes – et Valmis hakkas tegema uut popbändi Jam. Mis on totaalne vale,“ ütleb ta veel.

