Elisa Kolk elust pärast mehe truudusetust: miks mul peaks olema üldse häbi tunnistada, et Indrek on majanduslikult suureks toeks?

Suvel puhkes skandaal, kui meelelahutaja Brigitte Susanne Hunt (27) väitis avalikult, et tal on olnud armuafäär Elisa Kolgi (26) elukaaslase Indrek Rahumaaga (51). Elisa, olles sattunud delikaatsesse olukorda, jättis toona ära oma sünnipäevapeo, sest soovis vältida avalikkuse tähelepanu.

Hilinenud õnnesoovid anti Elisale üle läinud nädalal tema uue muusikavideo „Queen of Hearts“ esitluspeol. „Mul on terve päev olnud tunne, nagu oleks sünnipäev. Kõik toovad mulle lilli, mida ma üldse ei oodanud. Nüüd ma isegi mõtlen, et tähistame sünnipäeva siis nii,“ rääkis Elisa video esitlusel.