Tahad Eleryn Tiidu südant võita? Lauljanna avaldas, millised mehed talle meeldivad

Küsimusele, millised mehed Elerynile meeldivad, vastas lauljanna: „Mulle meeldib, kui mees on härrasmees ja tal on väärtused paigas, aga huumorimeel on esikohal. Mulle ja mu perele meeldib nalja teha. Ei kujutaks ette väga tõsist elu. Mulle meeldib elu vürts ja see, et inimesed ei võta ennast liiga tõsiselt. Koos peab olema lõbus. Sarkasm mulle väga meeldib. Meeldib ka, kui seda minu peal kasutatakse. Samas anekdoodid pole minu rida.“

„Hiljuti arutasime sõbrannaga, et kunagi olin rohkem avatud ja leidsin, et kaaslane võiks olla ka välismaalane. Praegu tunnen, et vist ei jaksaks. Tundub keeruline. See võtaks aega ja energiat. Kui võimalik, siis eelistaks sama kultuuritaustaga inimest. Mulle meeldib, kui teineteist mõistetakse poole lause pealt,“ ütleb Eleryn, et see on tema jaoks äratundmise rõõm.

„Kõige olulisem on, mis tunde inimene minus tekitab. Kõige eemaletõukavam on liigne intensiivsus. Pealetükkivus. See ehmatab mind. Kui ma näen, et ta täidab mingit tühja kohta läbi minu, siis seda tunnet ma ei taha tunda. Ma ei otsi tühimikku ega asendust enda ellu. Kui keegi tekib, siis see oleks ainult pluss. Tahan, et see oleks kahepoolne, et kaks iseseisvat inimest suhtes olles täiendaks teineteist. Kuna mu elus on tähtsal kohal karjäär, siis mu jaoks on väga atraktiivne, kui inimesel on mingi asja suhtes kirg, midagi, mis teda sütitab, millega ta tegeleb. Imetlen seda inimeses.“