KLÕPS | Rõõmusõnum! Tõsieluseriaali „Armastus võidab alati“ võitjad kihlusid

Pärast võitjapaari avalikustamist selgitas Eliina ka seda, et kui kaugele nad lubasid teineteisel teiste inimestega minna. Ta väitis, et ta ei tulnud saatesse võiduraha pärast, vaid oma suhet proovile panema. Kaupol lubas ta teha teiste naistega kõike peale vahekorda astumise. „Kõik peale voodielu oli lubatud. Kõik, mis juhtub, jääb siia. Ma loodan, et ei ole midagi muud siin juhtunud,“ ütles naine.