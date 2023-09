FOTOD | „Ta on mu südamele kodu andnud.“ Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus tähistavad olulist tähtpäeva

„25 aastat tagasi, siis, kui iPhone'i asemel olid piiparid, uudised liikusid faksi, mitte sotsiaalmeedia kaudu ja Bolti app'i kasutamise asemel tuli südalinnast Nõmmele sõitmiseks seista Viru kõrval katkematu tuule käes marsat oodates, tuli ühel keskmisest pikemal septembrikuu ööl minu ellu see mees. Tuli ja jäi. Ja see on meil olnud sellest hetkest alates üks täiskiirusega sõit,“ kirjutas Keit Pentus-Rosimannus Facebookis.

Keit nentis, et Rain on teda hoidnud, armastanud ja taltsutada püüdnud. „Ta on minuga koos mitme mere jagu soola ära söönud. Ta on minuga hommikusse tantsinud ja hääle kähedaks laulnud. Ta on mind õnnelikuks teinud ja mulle tiivad andnud. Ta on mu südamele kodu andnud. On nii lõpmata palju, mille eest tänulik olla.“