Karmel Killandi Eesti Laulu uuele formaadile suunatud kriitikast: poolfinaalid ei saaks ETV majas enam toimuda!

Näiteks on kergitanud palju kulme fakt, et tavapärase kahe poolfinaali asemel leiab talvel aset ainult üks eelvoor. Põhjuseks toodi fakt, et rahaliselt on kitsad ajad ning sellega hoitakse finantse kokku, kuid see ainuke poolfinaal otsustati korraldada Tartus, mis toob niikuinii meediamajale lisakulutusi. Miks ei võiks kahte otse-saadet teha hoopis ERRi enda majast?

Killandi sõnul pole see enam lihtsalt võimalik, sest ERRi telemaja stuudiod on muude saadetega igapäevaselt hõivatud. Ühe otsesaate tegemine hõivaks antud stuudio lausa pooleteiseks nädalaks, sest artistidel on vaja laval harjutada. „Me ei saa „Esimest stuudiot“, „Terevisiooni“, „Hommikut Anuga“ oma praegusest kodust välja tõsta, sest me peame neid laule ka harjutama. See ei ole päris nii, et tulge viis enne seitset kõik telemajja ja pärast „Aktuaalset kaamerat“ oleme juba eetris,“ rääkis Killandi Raadio 2 antud intervjuus.