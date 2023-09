VIDEO | Miks ei ole TV3 sügishooaja saateid teletopis? Kanali tegevjuht Signe Suur: küll need reitingud tulevad

TV3 läheb sellele sügisele vastu suurte plaanidega ning peamiseks suursaateks on neil planeeritud pühapäeva õhtuti vaatajaid püüdev „Eesti otsib superstaari“ uus hooaeg. Mis on Suure hinnangul aga põhjuseks, miks TV3 saated pole sel hooajal teletoppi jõudnud? „See on küll väga hea küsimus. Selle peaks põrgatama võib-olla tagasi. Peaks uurima, miks see nii on, arvestades, kui hea teleprogramm TV3 eetris on - absoluutselt maailmatasemel muusikasaated, ajakirjandusuudised,“ sõnas Suur.

Seejärel rääkis ta TV3 Grupile kuuluvast voogedastusplatvormist Go3, mis ei ole ametlik reitingute jagamise kanal, kuid millel on tohutult liitujaid, kes tarbivad antud platvormi kaudu live-televisiooni, mille abil saab vaatajanumbreid kõrvutada. „Näeme, et TV3 saadete vastu on tohutu huvi ja need on väga populaarsed,“ lausus TV3 tegevjuht. Siiski nentis ta, et sügishooaeg telemaastikul on alles alanud. „Ma arvan, et kõik on veel ees. Küll need reitingud tulevad!“ ütles Signe Suur.