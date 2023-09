A-Rühm kriminaalsetest 90ndatest: mind on tänaval noaga löödud

„Kui sa 90ndad üle elad, siis ei murra sind ükski asi,“ ütles Cool D ehk Priit Kolsar. Kozy ehk Kaarel Kose nentis, et ta ei igatse neid aegu, kus relvadega joobes „isakesed“ peale esinemist sind palga küsima minnes mõnitavad.

DJ Critikal ehk Bert Prikenfeld ütles, et öösiti välja liikudes pidi ka kindlatest kohtadest teatud kellaaegadel hoiduma. „See oli nagu selline lähen ostan poest piima asi, ei olnud selline, et kogu aeg oled hirmus,“ nentis ta.

„Ma tulin ikka eluga välja, ma sain ikkagi püstolikuulist tabada. Ellujäämiseksam oli see 90ndad,“ ütles Genka ehk Henry Kõrvits. „Iga hetk võis midagi kuskil juhtuda. „Sel ajal tundus, et jumala igapäevane värk. Üle päeva pidid kellegi eest ära jooksma või said peksa,“ rääkis Kõrvits.