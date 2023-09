MINIDOKK | „Essa bit või kaks ongi kahuriliha“ Vaata, milline näeb välja üks koomik Mikael Meema sõu

Mikael Meema „Palderjani“ tuuril astusid soojendusartistidena üles koomikud Endrik Puntso, Mattias Naan ja üllatusesinejana Ari Matti Mustonen. Kroonika käis piilumas Kaja kultuurikeskuses 17. septembril toimunud tuuri lähemalt ja pani pilgu peale sellele, kuidas koomikud üheks esinemiseks valmistuvad, mida bäkkaris räägivad ja millised on nende muljed pärast laval esinemist.

Septembri alguses Kroonikale antud intervjuus rääkis Mikael lähemalt enda „Palderjani“ tuurist ja avas koomikuna tegutsemise tausta. „„Palderjan“ kirjeldab mind. Mu kunagine sõiduõpetaja ristis mind Palderjanipoisiks, sest ma olevat õppesõidu ajal liiga rahulik olnud. Terve elu on kõik mu tuttavad ja lähedased öelnud, et ma olen rahulik, flegmaatiline, kõige aeglasem inimene, keda nad teavad. Tundsin, et „Palderjan“ võiks sobida selle tuuri nimeks,“ lausus Mikael siis.