Kristjan Jõekalda autorisaade sai ETVs ootamatu lõpu. Produtsent Teet Margna: olen pettumusest juba üle saanud ja elu läheb edasi

Tänavu suve hakul leppisid Kristjan Jõekalda sõnul saate produtsent Teet Margna ja ETV ja ETV2 programmidirektor Urmas Oru suusõnaliselt kokku, et sügisel tehakse „Kümne kaadri“ 12 uut osa. Eetrisse anda planeeriti sari septembrist. Margna, Jõekalda ja Oru kooskõlastasid suvel omavahel saatekülalised. Väljavalituks osutusid näitleja ja lavastaja Priit Võigemast, rahvasaadik Yoko Alender, näitleja Jan Uuspõld, luuletaja Karl Martin Sinijärv ja teleajakirjanik Neeme Raud. Kristjan ja Teet rääkisid saatekülalised „ära“, palusid neil fotoalbumid üles otsida ja valmistuda saate tootmiskoosolekuks.

4. augustil sai aga Jan Uuspõld Teet Margnalt e-kirja, kus seisis: „Praegu on asi ebaselge, ETV sügisprogrammi on tulemas muudatusi.“ Sarnase kirja said ka teised saatesse kutsutud.